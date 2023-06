Straż pożarna wezwana do starej strażnicy w Śremie. Spacerujący mieszkaniec wyczuł gaz przechodząc obok budynku

Poniedziałek pracowitym dniem dla strażaków z powiatu śremskiego

Na miejsce wysłano kilka zastępów strażackich m.in. ze Śremu i Pyszącej. Wezwano również pracowników Pogotowia Gazowego. Po wejściu we wskazane miejsce strażaków i gazowników faktycznie stwierdzono ulatniający się gaz. Z nieoficjalnych jak na razie informacji wynika, że gaz ulatniał się z powodu kradzieży zaworów lub innych elementów sieci gazowej.

Dawna siedziba śremskich strażaków dziś straszy

Jeśli informacje o kradzieży elementów sieci gazowej się potwierdzą, to będzie to kolejny sygnał, że budynek niestety nie jest odpowiednio zabezpieczony przed złodziejami, czy też osobami, które się tam po prostu włamują, aby spędzać tam czas przy na przykład alkoholu. Zdarza się również niestety, że opuszczony budynek dawnej strażnicy to też plac zabaw dla nieletnich.

W tym miejscu warto również dodać, że w zrujnowanym budynku dawnej strażnicy nadal znajduje się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Śremie. Strażacy nie mają tam łatwych warunków, brakuje nawet wody czy toalety.