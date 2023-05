Strażacka akcja nad Wartą w Śremie. Na nogi postawił ich "pijany" mężczyzna

Niebezpieczna sytuacja nad brzegiem Warty w Śremie

Jak wynika z pierwszych uzyskanych przez nas informacji leżącego i nieruszającego się mężczyznę na prawym brzegu rzeki wypatrzyli przechodnie z ul. Nadbrzeżnej. Widząc go w samych kąpielówkach, podejrzewali, że ten kąpał się w rzece i podtopił się.

Na miejsce wysłano straż pożarną oraz policję. Jak się okazało, mężczyzna zauważony na brzegu rzeki był cały mokry i najprawdopodobniej pijany lub pod wpływem innych środków odurzających. Niestety trudno było się służbom ratunkowym porozumieć z nim i ustalić, gdzie wszedł do wody oraz czy był z nim ktoś jeszcze.

Poszukiwania rzeczy śremianina z brzegu i z wody

Jak wynikało z informacji od osób przebywających nad brzegiem rzeki pod mostem w Śremie, miał on wcześniej płynąc rzeką w kierunku mariny rzecznej. Policjanci rozpoczęli poszukiwania rzeczy mężczyzny, a on sam został odwieziony przez znajomych do domu.