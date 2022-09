Typografia, czyli wystawa prac Patrycji Łukomskiej w Muzeum Śremskim

Patrycja Łukomska jest absolwentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, na wydziale malarstwa, grafiki i rzeźby (dyplom z plakatu). Od 2004 współtworzy studio graficzne betterandmore. Zajmując się na co dzień grafiką projektową pracuje z setkami tysięcy krojów pisma, które jest wykorzystywane przy projektach plakatów, opakowań czy okładek książek. Bardzo ważnym aspektem jest odpowiednie dopasowanie liter i czcionki do danej grafiki.

Jako grafik komputerowy często słyszę od zamawiających "to trzeba zmienić, to trzeba poprawić". Każdy coś wie. Tutaj zrobiłam sobie to, co ja chcę. Nikt mi nie mówił, że coś ma być większe czy mniejsze. Zrobiłam to tak, jak czuję. Jak człowiek zajmuje się tym zawodowo musi to ćwiczyć. Tych krojów pisma jest tyle, żeby nie wypaść z tzw. obiegu trzeba po prostu wiedzieć, że to słowo będzie ładnie wyglądało tą czcionką, a inną niekoniecznie. Szczególnie w języku polskim mamy takie zbitki liter, że czasami włos się jeży. Zbierałam to latami, notowałam sobie, a potem w taki sposób zostały pokazane