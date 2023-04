Wiosenna edycja "Rowerem do..." już lada chwila. Tym razem meta tego rowerowego wydarzenia jest w Dolsku

Odkurz rower i weź udział w imprezie "Rowerem do..."

Cykl imprez rowerowych pod hasłem "Rowerem do...", to wydarzenie o ponad 20-letniej tradycji organizowane przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego - Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości. Ideą tego cyklu jest poznawanie przez fanów roweru powiatu śremskiego i jego tras rowerowych.

"Rowerem do..." to impreza pod pewnymi względami wyjątkowa. Nie ma bowiem startu a jedynie metę, która tym razem została zlokalizowana na plaży w Dolsku. Wyruszyć w trasę można z każdego, dowolnego miejsca, liczy się tylko to, by bezpiecznie dotrzeć do celu, przy okazji poznając miejsca odwiedzane po drodze.