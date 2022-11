Wspólne śpiewanie w szkole w Zbrudzewie. Uczniowie i rodzice przypomnieli patriotyczne piosenki sprzed lat i zaśpiewali też kilka nowych

Patriotyzm to także dbanie o małą lokalną ojczyznę

Patriotyzm dla wielu, zwłaszcza dla dzieci, to wielkie słowo. Jak się jednak okazuje bycie patriotom, to nie tylko wielkie poświęcenie i walka z bronią w ręku o granice ojczyzny. Patriotyzm to również proste rzeczy jak okazywanie szacunku tak dla ojczyzny i jej symboli, jak i dla ludzi ją zamieszkujących, to nauka o historii kraju, to także bycie aktywnym w swojej lokalnej społeczności, działanie na jej korzyść oraz godne reprezentowanie ojczyzny - rownież tej małej lokalnej - w kraju, i za granicą.