Ferie w Wielkopolsce zbliżają się wielkimi krokami! Policjanci ze Śremu już się do nich przygotowują

Startuje sezon na ferie zimowe. W Wielkopolsce rozpoczną się za miesiąc

Już w ten weekend rusza sezon na tegoroczne ferie zimowe. W pierwszej kolejności zimowym wypoczynkiem cieszyć się będą uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Ferie w tych województwach rozpoczną się w sobie 15 stycznia i potrwają do niedzieli 28 stycznia. Kolejną grupą uczniów, którzy rozpoczną przerwę zimową, są uczniowie z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, tam ferie rozpoczną się 22 stycznia i zakończą 4 lutego. W trzecim terminie od 29 stycznia do 11 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz śląskiego. I na końcu, w ostatnim wyznaczonym terminie od 12 do 25 lutego wypoczywać będą dzieci i młodzież z Wielkopolski oraz województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.