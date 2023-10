II Średzki Zlot Parowozów. Wyjątkowy pokaz w Słupii Wielkiej. W rolach głównych światło, para, dźwięk i parowozy [film, zdjęcia]

Pasjonaci kolei wąskotorowych ponownie zawitali do Środy Wielkopolskiej

To wydarzenie to prawdziwe święto pasjonatów kolei wąskotorowych. Przyjechali do Środy Wielkopolskiej z całej Polski, a nawet zza granicy, by podziwiać te wyjątkowe lokomotywy. W tym roku podczas zlotu można zobaczcyć pięć parowozów. Oprócz dwóch należących do Średzkiej Kolei Powiatowej: Px48-1756 i Px48-1920 na zlot przyjechały dwie lokomotywy należące do Bieszczadzkiej Kolei Leśnej: Kp4-3772 i Ty 1884 oraz Px48-1752 z Ełckiej Kolei Wąskotorowej.