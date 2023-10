Miasteczko Dyniowe w Śremie w ten weekend się zamyka. Na kolejny dyniowy plener będzie trzeba poczekać rok

To już koniec Miasteczka Dyniowego w Śremie w tym roku

Otwarcie Miasteczka Dyniowego w Śremie pod koniec września

Miasteczko Dyniowe otwarte dla odwiedzających zostało w sobotę 23 września. Prace nad organizacją kilku ton dyń, a są one przeróżne od malutkich po całkiem duże, które nie powstydziłyby się startu w konkursie dyń przygotowywanym co roku w Grzybnie, trwały niemal do ostatniego momentu.

Żaden korbol się nie zmarnuje z Miasteczka Dyniowego w Śremie

Jako ciekawostkę, dla naszych czytelników spoza Wielkopolski oraz tych, którzy z naszą gwarą są nieco na bakier, zdradzimy, że po poznańsku dynia to po prostu korbol. Jak zapewnił Kuba Tylman, żaden z korboli po zamknięciu miasteczka się nie zmarnuje. Będzie można tak jak co roku zabrać ostatniego dnia działalności miasteczka za darmo do domu! W tym roku czas zamknięcia Miasteczka przypada na weekend 28-29 października, czyli już za chwilę. Dynie trafią również do lokalnych restauratorów oraz po prostu do słoików w formie rozmaitych przetworów.

Jeśli chcecie korbola z Miasteczka Dyniowego na własność, to radzimy zameldować się jutro punktualnie o godz. 11.00 przed bramą do Miasteczka. Chętnych, jak zdradził nam Jakub Tylman, na korbole nie brakuje!