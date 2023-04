Mieszkańcy Mszczyczyna pozostawieni sami sobie? Lokalna społeczność nie składa broni i nadal protestuje przeciwko rozbudowie fermy bydła

“Pani Burmistrz, gmina, wszyscy dookoła wiedzą, że protestujemy, a wbija nam się nóż w plecy”

Wracamy do tematu rozbudowy fermy bydła w Mszczyczynie. Mieszkańcy miejscowości od kilku miesięcy protestują przeciwko inwestycji o czym pisaliśmy już na naszych łamach. W styczniu spotkaliśmy się z mieszkańcami , którzy mówili wprost wyrazili swój sprzeciw w sprawie tej inwestycji.

Wcześniejsze zgłoszenia problemu przez mieszkańców do władz samorządowych i odpowiednich służb nie przyniosły efektów. Teraz okazuje się, że inwestor złożył kolejne zapytanie o warunki zabudowy na innej działce. Urząd Miasta i Gminy Dolsk pozytywnie rozpatrzył to zapytanie. O szczegółach opowiedziała Sabina Hoffmann , sołtys Mszczyczyna w poniższym materiale filmowym.

Mieszkańcy Mszczyczyna zostali postawieni przed faktem dokonanym

Jesteśmy najstarszą miejscowością w gminie Dolsk. Chcemy żyć w spokoju, nie chcemy bałaganu, rozjechanych dróg, much, szczurów

Zawiadomienie dostaliśmy w tamtym tygodniu ze Starostwa w Śremie. Ta decyzja czeka na wydanie pozwolenia na budowę. Oczywiście od tej decyzji dwie strony się odwołały. Stronami są gmina, mieszkaniec sołectwa Mszczyczyn oraz osoba z Gostynia. Gdyby nam starostwo nie przysłało nam tego zawiadomienia to w życiu byśmy nie wiedzieli, że ma powstać kolejna taka inwestycja

Nie chcą dopuścić do zanieczyszczenia jeziora Grzymisławskiego w Pince!

Z informacji przekazanych przez panią sołtys wynika, że zostało już złożone odwołanie w Starostwie Powiatowym. Sabina Hoffmann nie wyklucza złożenia kolejnego zawiadomienia do prokuratury i zapowiada, że razem z mieszkańcami chcą poruszyć wszystkie instytucje. Czy złożone odwołanie ma szansę powodzenia? Dużo zależy od tego jak jest napisany wniosek odwoławczy i to, co zostało w nim zawarte.