Skazani na fetor, muchy i szczury? Mieszkańcy Mszczyczyna nie chcą dopuścić do powstania kolejnej fermy bydła Tomasz Barylski

Mszczyczyn to mała, licząca 265 mieszkańców miejscowość (według danych ewidencji ludności z 31.12.2022), która jest położona ok. 6 kilometrów na południe od Dolska. Jeszcze bliżej znajduje się droga wojewódzka nr 437, którą możemy pojechać ze wspomnianego Dolska w kierunku Borku Wielkopolskiego. Wydawałoby się, że miejscowi wiodą spokojne życie, zajmując się pracą i codziennymi sprawami. Jest jednak problem, z którym muszą się mierzyć. To znajdująca się w miejscowości ferma byków i związane z nią niedogodności.