Mikołajki w Nowieczku. Dzieci z sołectwa otrzymały słodkie podarunki od św. Mikołaja i przygotowały świąteczne ozdoby [zdjęcia]

Mikołajkowy klimat w świetlicy wiejskiej w Nowieczku

Na początek na najmłodszych czekały gry i zabawy przygotowane przez grupę animatorek. Każdy uczestnik wydarzenia przygotował własną ozdobę świąteczną, którą zabrał następnie do domu. Przygotowano również specjalną, świąteczną dekorację, gdzie każdy mógł pozować do pamiątkowych zdjęć. Jednak kulminacyjnym punktem tego spotkania była wizyta Świętego Mikołaja, który obdarował najmłodszych paczkami ze słodkościami.

59 dzieci z sołectwa Nowieczek otrzymało świąteczne paczki

Niedzielna impreza w Nowieczku to powrót do tradycyjnej formy spotkań po przerwie związanej z pandemią. Jednak w zeszłym roku udało się znaleźć rozwiązanie i dostarczyć słodkie podarunki do najmłodszych.