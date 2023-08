Prasówka 27.08.2023 z całego tygodnia w Śremie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Świetlica Socjoterapeutyczna Iskra w Psarskiem prowadzona przez Fundację na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem to miejsce niezwykłe. O tym, że w Iskrze iskrzy, wiemy nie od dziś. Tym razem mieszkańcy sołectwa spędzili czas bardzo kreatywnie. W piątkowy wieczór, 25 sierpnia uczestniczyli w warsztatach komponowania suchych bukietów. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu powstały nie tylko piękne bukiety. Był to również czas spotkania, rozmów, a przede wszystkim integracji lokalnej społeczności. Efekty pracy uczestników możecie zobaczyć w naszej galerii!

W czwartek, 24 sierpnia w siedzibie śremskiej Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego wylosowano numery projektów, które zostały zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Śremu 2024.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Śremie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przed nami rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Uczniowie do szkół jednak nie pójdą jednak 1 września. Kiedy rozpocznie się nowy rok szkolny? Kiedy uczniów czekają dłuższe przerwy od nauki? Ferie? Wakacje? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało kalendarz na kolejny rok szkolny, który rozpocznie się już za kilkanaście dni.

W czwartkowe przedpołudnie, 24 sierpnia liczne zastępy straży pożarnej oraz pogotowie ratunkowe i policja pojawiły się przy ulicy Poznańskiej w Śremie. Co wydarzyło się w jednym z budynków?

Do Wielkopolski nadciągają burze! Tak wynika z ostrzeżenia, które wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według ekspertów w najbliższych godzinach może być niebezpiecznie.

W Wielkopolsce co kilka dni pojawiają się nowe licytacje komornicze. Można na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Wielkopolski w sierpniu i wrześniu 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii.

Od kilku dni zaglądając na stronę internetową Miejskiego Portalu Informacyjnego "srem.pl" widać jej nową wersję. Nowa strona ma zapewnić lepszy dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami. To kolejny krok w ramach projektu grantowego "Dostępny samorząd".

W miejscowości Żabno (gmina Brodnica) doszło do kolejnych włamań i kradzieży. Na początku roku włamywacze okradli miejscowy sklep spożywczy. Po kilku miesiącach problem powrócił, a złodzieje dwukrotnie wzięli na celownik stację benzynową.

Różne rady działają już w gminie Śrem, są to m.in. Rada Seniorów oraz Rada Sportu. W przyszłym roku dołączy do nich najprawdopodobniej Młodzieżowa Rada Śremu. Burmistrz Adam Lewandowski jest przychylny petycji złożonej w czerwcu przez przedstawicieli Wielkopolskiego Sejmiku Młodzieżowego - Amelia Szafraniak i Kamil Majsner.

Podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat w przypadku mężczyzn i 65 lat w przypadku kobiet, kilka lat temu zelektryzowało Polaków. Temat wrócił. Kwestia wieku emerytalnego będzie poruszana podczas referendum. Co sądzą o podwyższeniu wieku emerytalnego mieszkańcy Wielkopolski?

Mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować 38-latka, który w niedzielę, 20 sierpnia wieczorem tonął w Warcie. Mężczyzna przyjechał nad rzekę z rodziną.

Dokładnie 16 sierpnia w Kościele Katolickim przypada wspomnienie św. Rocha. W parafiach, którym patronuje ten święty, odbywają się uroczyste odpusty. W miejscowości Wieszczyczyn w gminie Dolsk uroczysta suma odpustowa została odprawiona w niedzielę, 20 sierpnia. Wierni licznie uczestniczyli w tej uroczystości.

Kiedy temperatury przekraczają 30 st. C śremianie chłodzą się między innymi kąpielami w Jeziorze Grzymisławskim. Piaszczysta plaża w gorące dni zazwyczaj jest pełna osób szukających wytchnienia nad wodą. Nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwają ratownicy. Osoby chcące nie tylko powylegiwać się na kocu czy popluskać się w wodzie skorzystać mogą z wypożyczalni sprzętu. Kajaki, rowerki wodne dwu- i trzyosobowe oraz deski SUP czekają na chętnych. Korzystać można również z wyciągu do wakeboardingu.