Prasówka z całego tygodnia 20.08.2023 w Śremie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Plaża miejska w Śremie to zdecydowanie jeden z atutów miasta. W czasie upałów śremianie chętnie spędzają tu czas nad wodą. W sobotnie przedpołudnie 19 sierpnia rozegrany został tu turniej rugby. W nieco zmienionej formule niż dotychczas, ale rywalizacja również byłą zawzięta. Zobaczcie jak było!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Śremie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pierwsza dama – Agata Kornhauser-Duda wierna była swojej fryzurze, której nie zmieniała od wielu lat. Zaczesane do góry włosy to już przeszłość. Zobacz, na jakie cięcie zdecydowała się prezydentowa.

Wszystko dobre, co się kiedyś kończy. Grupa mieszkańców kantonu La Guerche de Bretagne w ostatnich dniach gościła w gminie Książ Wielkopolski. W czwartek, 17 sierpnia goście znad Sekwany zostali zaproszeni na uroczystą kolację w Ceglarni w Jarosławkach. W ten wieczór padły ważne słowa dotyczące współpracy polsko-francuskiej.

Ludzkie plany jedno, pogoda co innego. Przekonali się o tym doskonale organizatorzy i zawodnicy 32. ENEA Leszno Balloon Cup i 11. Balonowych Mistrzostw Juniorów, którzy w czwartek 17 sierpnia zawitali do Dolska. Tradycyjnie już miała właśnie nad Dolskiem zostać rozegrana jedna z konkurencji, pogoda jednak zmusiła organizatorów zmagań do odwołania lotów.