Przegląd prasy z tygodnia 16.04.2023. Co działo się w Śremie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” powiększył się o 9 nowych członków. Jest on właścicielem poznańskiego PKS, któremu jeszcze w 2019 roku groziła likwidacja. Obsługuje on 125 regionalnych połączeń autobusowych, których liczba jeszcze wzrośnie, dzięki czemu większa liczba mieszkańców regionu będzie miała dostęp do publicznych połączeń autobusowych.

Grzyb na ścianach, nieszczelne okna, zawilgocone meble, wyłączony gaz – bo, jak się dowiedzieliśmy, prywatny TBS Ziemi Kościańskiej nie uregulował swoich zaległości wobec PGNiG. Do tego planowana podwyżka czynszu o ok 100 proc. I aroganckie komentarze – „Jak się wam nie podoba, to możecie się wyprowadzić” - jakie mają padać z ust prokurenta spółki, Włodzimierza Zydorczaka.

To jedno z tych miejsc w okolicach Pleszewa, które przyprawia o dreszcze. Z jednej strony jest magiczne, ale z drugiej ma w sobie odrobinę niepokoju. Stara cegielnia w Lenartowicach śmiało mogłaby stać się scenografią do drugiego sezonu najpopularniejszego w ostatnich czasach serialu The Last of Us. Hej, producenci, hej, Pedro Pascal! Zapraszamy do Pleszewa!