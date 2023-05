Pszczoły tematem Ekspertów Dobrego Życia. Spotkanie w amfiteatrze tym razem w słodkim klimacie

Pszczoły, takie małe a takie pożyteczne. Przekonali się o tym seniorzy ze Śremu i okolic

Eksperci Dobrego Życia to cykl spotkań dla seniorów ze Śremu i okolic, który mówi na wielu płaszczyznach, o tym jak dobrze żyć i dbać o siebie i bliskich. Majowe spotkanie, które odbyło się w środę 25 maja w amfiteatrze nad Jeziorem Grzymisławskim w Śremie poświęcone zostało pszczołom.

O pszczołach z seniorami rozmawiał przedstawiciel Fundacji Folwark Żabinko

O tych niezwykle pracowitych i pożytecznych owada w żółto-czarne paski opowiedział Tomasz Maciejewski z Fundacji Folwark Żabinko, który do Śremu przybył nie tylko z wiedzą, ale również z pomocami naukowymi w postaci uli, ramek, w których tworzone są plastry miodu oraz produktami pochodzenia pszczelego, bo jak przecież wiadomo, pszczoły nie tylko miód produkują.

Dzięki pszczołom cieszymy się pysznym jedzeniem

To o czym warto wspomnieć, to fakt, że miód to taki trochę uboczny, acz słodki i smaczny, produkt pszczelej pracy. Dla człowieka niezwykle ważnym elementem pszczelego działania jest fakt, że pszczoły zapylają rośliny, dzięki czemu możemy się cieszyć między innymi owocami czy warzywami. Bez tych małych owadów sklepowe półki w dużej mierze świeciłyby pustkami.