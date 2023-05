Traktoriada w Grzybnie. Tłumy zjawiły się, aby oglądać ciągniki, traktory i inne pojazdy Katarzyna Baksalary

Gmina Brodnica może pochwalić się dwom a sztandarowymi imprezami. Pierwsza z nich, to Dzień Korbola na przełomie września i października, a druga, to Traktoriada, która w tym roku odbyła się w niedzielę 21 maja. Chętnych do oglądania ciągników i traktorów nie brakowało. Zobaczcie!