Śrem: piranie pływały w Warcie! Złapały się na wędkę Dawida - pamiętacie tę historię?

- W tym miejscu razem z tatą łowimy mniej więcej od maja. Nigdy wcześniej nie złowiliśmy... piranii - mówi Dawid Średnicki. - Kartę wędkarską mam odkąd skończyłem 10 lat i jak żyje, nie złowiłem czegoś takiego. Owszem słyszało się, że wędkarze czasem wyławiają piranie z jezior czy rzek, ale nigdy w życiu nie przypuszczałbym, że to się przytrafi także mnie - dodaje pan Rafał, ojciec Dawida.

Kiedy pytamy, co się stało z amazońskimi mieszkańcami starorzecza Warty, ojciec z synem sięgają po wiaderko i pokazują dwie niecodzienne ryby.

- Są strasznie silne. Oprócz nich złowiliśmy między innymi karasie i okonie, a one prawie wcale nie walczyły. Piranie natomiast strasznie się miotały na żyłce - mówi Dawid. - W sumie złapaliśmy trzy nie dwie sztuki, ale ta trzecia, największa z nich wszystkich przegryzła plecionkę [specjalna linka przeznaczona do wędkowania, charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością, używana do łowienia m.in. sumów i szczupaków - przyp. red.] i uciekła - opowiada przebieg zdarzeń młody wędkarz.