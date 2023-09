Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie świętował swoje 75-lecie. Prezentem na ten jubileuszu było imię szkoły i nowy sztandar

Jubileusz 75-lecia Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie

Do świętowania 75-lat działalności Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie przygotowywał się bardzo długo. Wszystko po to, aby w piątek 22 września, podczas oficjalnych obchodów jubileuszu wszystko było dopięte na ostatni guzik.

Przybyłych na uroczystość 75-lecia Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie powitała obecna dyrektor tej szkoły, Beata Maciejewska. W swoich słowach skierowanych do zebranych wspominała m.in. o tym jak ważne jest dążenie do rozwoju tej placówki i jednocześnie pamiętanie o jej historii i tradycjach. W podobnym tonie wypowiedział się starosta śremski, Zenon Jahns.

Sztandar ZSR Grzybno i Józef Wybicki jako patron szkoły jubileuszowymi prezentami

Generalski dąb zasadzony w ogrodzie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie

Imię szkoły i nowy sztandar to nie jedyne akcenty tej uroczystości związane z generałem Józefem Wybickim. W ogrodzie przed głównym budynkiem szkoły pojawił się również sklonowany dąb z posiadłości rodzinnej generała w Będominie, gdzie się urodził. To między innymi po Brodnicy kolejne miejsce, gdzie to szlachetne drzewo będzie przypominać o tym wybitnym Polaku.