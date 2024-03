Wielkanoc coraz bliżej. Śremska Fara zaprasza do udziału w Drodze Krzyżowej, która przedzie ulicami miasta Katarzyna Baksalary

Czas przygotowań do świąt wielkanocnych to między innymi udział wiernych w drogach krzyżowych. Kościół farny w Śremie tradycyjnie zaprasza do udziału w drodze krzyżowej w piątek przed Niedzielą Palmową. Wierni, niosąc krzyż, tego dnia ponownie przejdą ulicami Śremu.