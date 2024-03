Wycieczki rowerowe do 65 km od Śremu. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 30 - 31 marca?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w okolicy Śremu? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 65 km od Śremu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Śremu warto sprawdzić w weekend.

Rowerem w pobliżu Śremu

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Śremu, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 30 marca w Śremie ma być 23°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Kożuchów-Broniszów-Przylaski (pętla) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,31 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 613 m Trasę dla rowerzystów ze Śremu poleca Furserwis Wiekszość trasy przebiega drogami polnymi, lesno-szutrowymi co jest walorem tej trasy.

Z Kożuchowa udajemy się w kierunku Mirocina Dolnego, korzystając z dróg leśnych i polnych w okolicach toru motocrosowego.

W M.Dolny przejeżdżamy skrzyżowanie, udając się w kierunku Radwanowa.

Po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w lewo w drogę leśną, która może nam sprawić niemało kłopotów, zwłaszcza po opadach deszczu.

Leśną drogą docieramy do wsi Broniszów, gdzie po prawej stronie możemy zobaczyć wieże kościoła ewangelickiego, pozostałości po neoromańskim kościele ewangelickim z roku 1863. Jadąc prosto, docieramy do drogi asfaltowej, na której skręcamy w lewo. Po prawej stronie znajduje się kościół, po lewej pałac z XVI-XIX wieku…

Po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w prawo, gdzie znajduje się droga pożarowa szutrowa nr.35. Po prawej stronie znajduje się parking i miejsce na piknik - warto skorzystać.

Drogą szutrową dojeżdżamy do wsi Wojsławice gdzie skręcamy w lewo

na Przylaski. Przed nami dłuższy odcinek drogi asfaltowej .Dojeżdżając do Wichowa, na wysokości Wolnostojącej Dzwonnicy skręcamy w lewo w kierunku Mirocina Górnego.

Dojeżdżamy do drogi szutrowej, która doprowadzi nas do Bulina. Za wsią Bulin w lewo przy Czarcim Kamieniu drogami leśnymi jedziemy do drogi asfaltowej w kierunku Kożuchowa.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bledzew - Łagów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 66,58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podjazdów: 749 m

Suma zjazdów: 748 m Rowerzystom ze Śremu trasę poleca Pyzatek Cisy Łagowsko-Sulęcińskie rosną na powierzchni 1,66 ha. Zinwentaryzowano tu ponad 150 osobników, z których najokazalsze mają pokrój drzewiasty, mocno rozgałęziony. Wiek najstarszych drzew ocenia się na 130-150 lat.

Cisy zostały tu wprowadzone sztucznie, o czym świadczą wyraźnie zachowane rzędy najstarszych drzew. Jednak sprzyjające warunki glebowe i klimatyczne pozwalają im rozmnażać się i młodsze osobniki pochodzą już z naturalnego odnowienia, drogą zoo-chorii, tzn. rozsiewane są przez ptaki.

Bukowiec – najwyższe wzgórze Pojezierza Łagowskiego o wysokości 227,0 m n.p.m.

Skansen maszyn rolniczych w Jemiołowie powstał w 2006 r. z inicjatywy p. Mirosława Chochoła. Pierwszą odrestaurowaną i wystawioną maszyną była koparka do ziemniaków.

W kolejnych latach przybywało maszyn i w chwili obecnej znajduje się, m.in. maselnica, prasa do wyciskania sera, wialnia, młockarnia, wozy konne i wiele innych. Maszyny stoją na wolnym powietrzu w centrum Jemiołowa. Wstęp wolny.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bledzew-Miedzyrzecz Stopień trudności: 2.0

Dystans: 75,49 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 670 m

Suma zjazdów: 670 m Kys30 poleca trasę mieszkańcom Śremu Międzyrzecki Rejon Umocniony kojarzy się nam zazwyczaj z bunkrami i labiryntem podziemnych korytarzy. Tymczasem to też konstrukcje wodne, które wykorzystywały liczne na tym obszarze przeszkody wodne. Dla zapewnienia wojskom możliwości manewru , a więc łatwego likwidowania przeprawy oraz przywracania komunikacji, budowano mosty zwodzone.

Na dzisiejszej trasie mijaliśmy trzy mosty forteczne wchodzące w skład MRU. Most na rzece Jeziorana i w Starym Dworku to mosty obrotowe, natomiast most w Bledzewie to most przechylno - przesuwny.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Śremu

🚲 Trasa rowerowa: Geopark - nieczynna kopalnia Babina Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,08 km

Czas trwania wyprawy: 457695 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 102 m

Suma podjazdów: 299 m

Suma zjazdów: 216 m Trasę dla rowerzystów ze Śremu poleca Taz77

To już szósty mój wypad do tego Geoparku włacznie z przyległym po niemieckiej stronie Bad Muskau z pięknym zamkiem. Po naszej stronie na obszarze Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa usytuowana była kiedyś kopalnia węgla brunatnego. Dzisiaj mamy pięknie zrewitalizowany park z masą ścieżek dydaktycznych, zachowanymi upadowymi (skośne szyby) oraz wiele punktów widokowych i wieża obserwacyjna. Jeziorek łącznie jest 26 (dostępnych z siodełka bez spiny 12) każde w innym kolorze, PH wody waha się w granicach od 2,4 do 3,7 max. Jak ktoś latał na chemię to wie że to odczyn kwaśny. O tym jak smakuje i boli przekonałem się osobiście przy źródle wód zażelaźnionych (PH 2.4) powiem krótko nie polecam nawet przemywać dłoni w np pięknym jeziorku turkusowym (przekonasz się za kilka godzin). Trasa którą jechaliśmy po geoparku prowadzi po starych nasypach byłej kolejki kopalnianej. Na każdej znajdują się co najmniej dwa miejsca do odpoczynku z punktrm widokowym.

Wieża stoi przy jeziorku "afryka" nazwa wzięta z powodu jego kształtu Woda w nim ma PH 3.7 i ma kolor brązowy.

W zasadzie więcej nie ma co tłumaczyć tylko należy się udać i pokręcić

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Poznań-Biedrusko-Poznań Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,83 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 216 m

Suma podjazdów: 3 268 m

Suma zjazdów: 3 298 m Pba0284 poleca trasę mieszkańcom Śremu Trasa w zdecydowanej większości przebiega drogami polnymi, jednak luźne piachy zdarzały się sporadycznie. Teren poligonu to droga asfaltowa. Miasto to oczywiście drogi utwardzone - ulice, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe.

Początek to Wartostrada, następnie biegnie nad Wartą - niestety, ze względu na aktualny wysoki stan wód rzeki (17 maj) nie wszystkie odcinki okazały się przejezdne). Dalej Nadwarciańskim Szlakiem Rowerowym aż pod Biedrusko. W Biedrusku przerwa na kawę i pyszny koktajl w restauracji "Motylarnia" - tego dnia było dużo rowerzystów, mają nawet parking dla rowerów ;)

Kolejny odcinek biegnie przez teren poligonu CSWL Poznań (przejazd przez poligon możliwy tylko we weekendy i to pod warunkiem, że nie odbywają się "strzelania" - warto wcześniej sprawdzić). Największa atrakcja tego odcinka to ruiny kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Kościół pochodzi z 1531r. Znajdował się na terenie nieistniejącej już wsi Chojnica (w 1945r. wieś została włączona w teren poligonu). Kilka km dalej - tereny kolejnej nieistniejącej już wsi - Łagiewniki i Pomnik Ofiar Faszyzmu (z 1968r., ku czci pomordowanych przez Niemców mieszkańców wsi i okolicy).

Po wyjeździe z terenu poligonu, obrzeżami Złotnik i Suchego Lasu dojeżdżamy do "Rezerwatu Meteoryt Morasko". Dalej ulicami miasta wracamy na Zawady.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwis rowerowy w Śremie - zobacz listę

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Jak dbać o rower?

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria na rower

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.