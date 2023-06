998 metrów przebiegli w pełnym umundurowaniu. Strażacki bieg w Dalewie finałem zawodów jednostek OSP gminy Śrem

Strażackie zawody w Dalewie. Strażacy z gminy Śrem stanęli w szranki

Zawody strażackie mają na celu przede wszystkim za zadanie polepszenia zgrania druhów, doskonalenie umiejętności obsługi sprzętu, a także popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej. W Dalewie, w niedzielę 18 czerwca, rywalizowali właśnie podczas takich zawodów strażacy OSP z jednostek gminy Śrem. Druhom seniorom towarzyszyły Dziecięce oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Ich ilość, a było ich łącznie kilkanaście, bardzo cieszyła organizatorów zawodów, to oznacza, że młodzież jest zainteresowana pożarnictwem oraz tym, aby w przyszłości być może podjąć się trudnej pracy strażaka.

Pożarnicza sztafeta i "bojówka" w wykonaniu strażaków OSP z gminy Śrem

W pierwszej kolejności rozegrano sztafetę pożarniczą. Tor sztafety prowadził wokół boiska sportowego, a na jego trasie zostały umieszczone przeszkody, dla seniorów m.in. równoważnia, pachołki oraz ścianka. Oprócz tego do wykonania były również na trasie sztafety zadania ściśle pożarnicze jak podłączenie węża do rozdzielacza czy prądownicy do węża. Jak się okazuje, zadania te wcale nie były łatwe, zwłaszcza kiedy zmagania odbywały się w pełnym słońcu.