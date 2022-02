Koncerty Śrem. Robert Kasprzycki w Muzeum Śremskim. Muzyczny wieczór z utworami z najnowszej płyty artysty pt. Mała Łazienkowa Katarzyna Baksalary

Piątkowy wieczór w Muzeum Śremskim, to spotkanie z Robertem Kasprzyckim. Muzyk zawitał do Śremu z piosenkami z jego najnowszej płyty, która na swój sposób jest sentymentalną podróżą do lat spędzonych przez muzyka w naszym mieście. "Mała Łazienkowa" to płyta, z która warto bliżej się zapoznać.