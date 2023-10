Październik 2023 w Śremie: Przegląd najważniejszych wydarzeń września 2023

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników ze Śremu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jakub Kośmider, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie podczas przesłuchań w ciemno oczarował nie tylko jurorów czternastej edycji The Voice of Poland. Młody wokalista podzielił się z nami m.in. swoimi wrażeniami z udziału w tym etapie programu oraz opowiedział nam o swojej pasji do śpiewania.

Już od kilkunastu lat policjanci ze Śremu raz z partnerami we wrześniu zapraszają dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych do udziału w akcji pod hasłem "Bezpieczna droga do szkoły". We wtorek 26 września akcja miała swoją śremską odsłonę. Gościem specjalnym wydarzenia było oczywiście Sierżant Pyrek, który jest ulubieńcem dzieci.

We wtorek, 26 września Spółka PKS Poznań S.A. odwołała kilkanaście kursów autobusów ze Śremu do Poznania i z Poznania do Śremu. Dodatkowo za dwa dni zostaną wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy między Mszczyczynem, a Dolskiem.