Piłka nożna: gol samobójczy zadecydował o porażce UKS Śrem w starciu z rezerwami Polonii Środa Wlkp. (Zdjęcia)

Na początku meczu UKS przejął inicjatywę. Nie przełożyło się to na zdobycz bramkową. Pod koniec drugiej połowy gospodarze pechowo stracili bramkę. Było to samobójcze trafienie Pawła Bartkowiaka. Najlepszą sytuację na wyrównanie miał Szymon Maliński. Po ładnej akcji i dobrym podaniu na czwarty metr zawodnik trafił w bramkarza Polonii, Mateusza Janczara.

W meczu nie było dużo sytuacji. Polonia wykorzystała tą jedną. Uważam, że podział punktów byłby sprawiedliwy. Jednak wygrywa ten kto strzela bramkę. Gratuluje drużynie Polonii. Szkoda niewykorzystanej sytuacji Szymona Malińskiego. Dla mnie to pewien wyznacznik do dalszej pracy i tego, co trzeba poprawić. Będziemy dalej pracować nad tym, co szwankuje i nie załamujemy rąk. Za tydzień kolejny mecz i czeka nas jeszcze sporo grania. Jestem przekonany, że pójdzie to w dobrym kierunku