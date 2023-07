Prasówka 2.07.2023 z całego tygodnia w Śremie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W sobotni poranek, 1 lipca biegacze po raz kolejny opanowali leśne ścieżki wokół Jeziora Łękno koło Zaniemyśla. Po raz piąty ekipa biegi.wlkp zaprosiła miłośników przełajów do sportowej rywalizacji w Letnim Półmaratonie/Ćwierćmaratonie Łękno.

Tragiczne doniesienia z miejscowości Zwola w gminie Zaniemyśl. W sobotnie popołudnie, 1 lipca służby ratunkowe zostały wezwane do mężczyzny, którego zauważono w wodach miejscowego Jeziora Raczyńskiego. Niestety na ratunek było już za późno.

Centrum Kultury Książ Wielkopolski zaprasza na kolejną edycję Biegu Kolorów. Tym razem, w sobotę 22 lipca biegacze spotkają się przy ksiąskim amfiteatrze. Organizatorzy przygotowali dwie trasy, a w sieci ruszyły zapisy do udziału w wydarzeniu.

Śremscy policjanci zadbają o bezpieczeństwo wypoczywających nad Jeziorem Grzymisławskim. W piątek, 30 czerwca przy siedzibie Miejsko-Powiatowego WOPR w Śremie funkcjonariusze zwodowali łódź, która została przygotowana do pełnienia służby na wodzie.

Wielkopolskie szpitale powiatowe z ogromnym zastrzykiem gotówki. Osiem placówek, w tym Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. otrzymały łącznie 25 milionów złotych.

Czas wakacji to niewątpliwie duże wyzwanie dla rodziców, zwłaszcza tych, którzy często słyszą z ust pociech: "Mamo, tato, nudzę się". Przychodzimy do Was z ratunkiem, oto lista najlepszych sali zabaw w Wielkopolsce. Pociechy będą zachwycone i spożytkują duże ilości energii, a rodzice znajdą chwile dla siebie.

Pierwszy weekend lipca to kolejne wydarzenia w naszym regionie. Wśród nich m.in. festyny na terenie gminy Brodnica i impreza dla miłośników muzyki klubowej. Coś dla siebie znajdą również miłośnicy biegania i kinomaniacy. Szczegóły plan weekendowych wydarzeń w naszym materiale!