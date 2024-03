Przegląd prasy z lutego 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Śremie?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Śremu najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Oto miliarderzy z Wielkopolski! Kto ma najwięcej? Znaleźli się w nowym rankingu 100 najbogatszych Polaków według "Forbes"”?

Przegląd lutego 2024 w Śremie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto miliarderzy z Wielkopolski! Kto ma najwięcej? Znaleźli się w nowym rankingu 100 najbogatszych Polaków według "Forbes" Magazyn "Forbes" opublikował listę 100 najbogatszych Polaków w 2023 roku. W zestawieniu jest 13 bogaczy z Wielkopolski. Jeden z nich - właściciel sieci sklepów spożywczych - ponownie znalazł się na drugim miejscu. Na liście widnieją też nazwiska właścicieli jednej z największych polskich firm farmaceutycznych. Zobacz listę najbogatszych Wielkopolan w naszej galerii. 📢 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [1.03.2024 r.] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy.

📢 Te samochody złodzieje kradną na potęgę! Oto marki aut, które najczęściej padają łupem w Wielkopolsce i Polsce Kradzież samochodów to wciąż wielki problem nie tylko w miastach, ale też na wsiach. Policjanci nadal często otrzymują zgłoszenia o zniknięciu auta, jednak, jak pokazują statystyki, nie jest to już taka skala, co była kiedyś. Które marki najczęściej padają łupem złodziei zarówno w całej Polsce, jak i Wielkopolsce? Sprawdziliśmy!

Prasówka marzec Śrem: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników ze Śremu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ona i On, czyli akcja dla zakochanych. Zobacz pary z powiatu śremskiego! Luty to miesiąc, kiedy swoje święto mają zakochani. Z tej okazji Głos Wielkopolski przygotował specjalną walentynkową akcję, w której udział biorą również mieszkańcy Śremu i powiatu śremskiego. Zobaczcie, kto bierze udział! Spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, które zostaną nagrodzone.

📢 Alicja Jakubiak walczy o powrót do zdrowia. Cały czas można wesprzeć zbiórkę pieniędzy na dalsze leczenie i rehabilitację nastolatki O historii Alicji Jakubiak pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie. Przypomnijmy, że na początku września 2023 roku czternastolatka podczas jazdy na rowerze została potrącona przez samochód. Po wypadku trafiła do jednego z poznańskich szpitali, gdzie przeszła operację i została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. 📢 Bitwa o Dolsk. Dwóch kandydatów powalczy o fotel burmistrza. Witold Opielewicz: Mam pomysł na tę gminę. Od urodzenia jestem z nią związany Dwóch kandydatów powalczy o fotel burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. Jednym z nich jest Witold Opielewicz, radny Rady Powiatu Śremskiego oraz kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku. Dlaczego zdecydował się na start w nadchodzących wyborach i jaki jest jego pomysł na gminę Dolsk?

📢 "Powiat jest w dobrej sytuacji" - zapewnia Zenon Jahns i jego drużyna. Obecny starosta będzie starał się o reelekcję W zbliżających się wyborach samorządowych wystartuje ponownie Zenon Jahns, obecny starosta śremski. W ostatnich dniach podsumował mijającą kadencję, zapowiedział dalsze działania, jakie zamierza podjąć oraz zaprezentował swoją drużynę, czyli kandydatów na radnych starających się o mandat radnego powiatu śremskiego z jego komitetu wyborczego. 📢 Mieszkanka Śremu najprawdopodobniej wykopała w ogródku pocisk z II wojny światowej. Usunięciem znaleziska zajmą się saperzy Mimo że od zakończenia II wojny światowej minęło już blisko 80 lat, to nadal tamten mroczny czas o sobie przypomina. Tym razem stało się to podczas prac w przydomowym ogródku, gdzie w czasie prac ziemnych mieszkanka Śremu najprawdopodobniej odkryła niewybuch z tego okresu. Znalezisko czeka na usunięcie go przez saperów.

📢 Wielkie serca mają i dlatego pomagają! W Dolsku morsowali dla Alicji Jakubiak. Chcą pomóc dziewczynce w walce o powrót do zdrowia W niedzielne popołudnie 25 lutego do Dolska przyjechali miłośnicy morsowania. Wszystko za sprawą charytatywnego wydarzenia zorganizowanego przez miejscowy Klub Morsów KRA. Tym razem morsy z naszego regionu postanowiły wesprzeć Alicję Jakubiak, która walczy o powrót do zdrowia po tym, jak została potrącona przez samochód. 📢 Biegacze ponownie nie zawiedli! Ponad 100 uczestników wystartowała w trzecim Biegu Cross Śrem Grand Prix "Biegnij z Duchem" [film, zdjęcia] W niedzielę 25 lutego Śremski Sport zaprosił biegaczy do udziału w kolejnym biegu w ramach Cross Śrem Grand Prix „Biegnij z Duchem”. Ponad 100 uczestników pokonało pięciokilometrową trasę nad Zalewem Śremskim. Był to przedostatni bieg w drugiej edycji cyklu.

📢 Nocna wędrówka z modlitwą na ustach. Przed nami ósma edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Wierni ponownie wyruszą do Gogolewa Już po raz ósmy wierni z naszego regionu będą mogli wziąć udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, którą tym razem zaplanowano na piątek 22 marca. Tradycyjnie uczestnicy będą mieli do pokonania dwie trasy liczące ponad czterdzieści kilometrów. Celem tej duchowej wędrówki będzie kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie. 📢 Nie żyje mężczyzna, który ucierpiał w eksplozji w Śremie. Biegły ustali jak doszło do wybuchu w mieszkaniu na ul. Grottgera W czwartek 22 lutego ul. Grottgera w Śremie wstrząsnęła eksplozja, która miała miejsce w jednym z mieszkań. Na miejsce wezwano służby ratunkowe oraz policję. Jedyną osobą poszkodowaną był mężczyzna przebywający w mieszkalni. Został on przetransportowany śmigłowcem LPR z licznymi oparzeniami do szpitala. Niestety nie przeżył.

📢 Tragiczny koniec tygodnia w Śremie. Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych. Na miejscu policjanci ze śremskiej komendy Piątek 23 lutego okazał się tragicznym zakończeniem tygodnia w Śremie. Na jednym z przejść dla pieszych został potrącony starszy mężczyzna. Niestety uderzenie samochodu okazało się dla niego śmiertelne. Na miejscu pracują policjanci ze śremskiej komendy. 📢 Spotkanie wyborcze komitetu Adama Lewandowskiego. Zaprezentowano kandydatów do rady miejskiej gminy Śrem Kampania wyborcza rozkręca się na dobre. We wtorkowe popołudnie odbyła się konferencja komitetu Adama Lewandowskiego, który stara się o reelekcję na stanowisko Burmistrza Śremu. Podczas spotkania zaprezentowano nie tylko program, ale również kandydatów do śremskiej rady miejskiej.

