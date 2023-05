Przegląd prasy z tygodnia 14.05.2023. Co działo się w Śremie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Smutne wieści napłynęły do naszej redakcji z gminy Dolsk. W sobotę 13 maja zmarł Henryk Paziewski, który od przeszło dekady pełnił funkcję sołtys Kotowa. Miał 65 lat.

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB128XU - 10.61" - 4/64GB - LTE -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

Imprezy rowerowe pod hasłem "Rowerem do..." organizowane przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego to cykl rozpoczęty w 1999 roku. Każdego roku w ramach tego cyklu organizowane są dwa wydarzenia - na rozpoczęcie i na zakończenie sezonu rowerowego w regionie śremskim. Tym razem sezon na wycieczki rowerowe otwarto w Dolsku.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Śremie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Na Zamku w Kórniku odbyło się spotkanie ministrów ds. europejskich Trójkąta Weimarskiego z udziałem wicepremier Ukrainy. W wydarzeniu biorą udział: Minister do Spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk, Minister ds. Europejskich Francji Laurence Boone, Minister Stanu ds. Europejskich i Klimatu Niemiec Anna Lührmann oraz Wicepremier Ukrainy ds. Integracji z UE i NATO Olha Stefanishyna.

Zabieramy Was w kolejną podróż w czasie. Ponownie cofniemy się w czasie piętnaście lat wstecz, a tym razem pokażemy Wam jak mieszkańcy powiatu śremskiego bawili się podczas Turnieju Sołectw, który odbył się na śremskim Stadionie Miejskim w dniu 31 maja 2008 roku.

W środę 12 maja strażacy ze Śremu prowadzili akcję na rzece Warcie. Około godz. 14.30 na wysokości mariny rzecznej w Śremie zwodowano łódź i wyruszono w górę rzeki. Powodem poderwania strażaków do działania była łódź na rzece nabierająca wody.

Miłośnicy ostrych brzmień ponownie zawitają w wakacje do Książa Wielkopolskiego. Wszystko za sprawą ósmej edycji Książ Rock Zone Festiwal. Organizatorzy podali dokładną datę wydarzenia. Kiedy rockowe brzmienia zagoszczą w ksiąskim amfiteatrze?

Patrząc na pogodę za oknem można śmiało powiedzieć, że wiosna zagościła u nas na dobre i tym razem deszcz nie przeszkodzi organizatorom wydarzeń. Przygotowaliśmy tradycyjny weekendowy, rozkład jazdy. Zobaczcie jak można spędzić czas w Śremie i okolicy!

To nie była spokojna noc dla naszych strażaków. W piątek, 12 maja kilka minut po północy do śremskiej straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Chwałkowo Kościelne. Na miejsce wysłano kilka zastępów z okolicznych jednostek OSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Śremie.

Mycie kubłów na śmieci, zwłaszcza tych do zbierania odpadów kuchennych, to temat który wraca, kiedy tylko robi się ciepło. Wysokie temperatury nie sprzyjają gromadzeniu tego typu odpadów. Samodzielne mycie może okazać się nie do końca zgodne z prawem. Może więc płatna usługa byłaby rozwiązaniem?