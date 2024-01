Przegląd prasy z tygodnia 28.01.2024. Co działo się w Śremie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Na ten dzień czekają cały rok. Sobota przed tym dniem, to już dla nich ostatnia prosta. Mowa oczywiście o wolontariuszach WOŚP ze Śremu i dniem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Właśnie dzień przed wielkim graniem śremscy wolontariusze odbierają swoje pakiety, czyli identyfikatory, puszki oraz czerwone serduszka, które będą rozdawać wszystkim wrzucającym pieniądze do puszki. Ostatnie robocze spotkanie wolontariuszów ze sztabem WOŚP w Śremie odbyło się w sobotę 27 stycznia. Byliśmy tam, zobaczcie foty!

W sobotni wieczór 27 stycznia druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchach zaprosili mieszkańców naszego regionu do wspólnej zabawy podczas Balu Strażaka. W tym roku zaproszeni goście bawili się w miejscowej sali bankietowej Gabi. Szampańska zabawa trwała do białego rana!

Koło Gospodyń Wiejskich w Psarskiem funkcjonuje ledwie od kilkunastu tygodni, a już działa pełną parą. W piątkowy wieczór 26 stycznia panie działające w KGW zaprosiły sąsiadów i sąsiadki ze swojej miejscowości na kolejne wydarzenie. Tym razem mieszkańcy Psarskiego zagrali w bingo.

Transplantacja to temat, który wciąż budzi wielkie emocje i stawia przed ludźmi trudne decyzje, często w chwili, gdy są w jednym z najtrudniejszych momentach w życiu, czy to po stracie bliskiej osoby, czy w oczekiwaniu na informacje o dostępności dawcy. Dla wielu osób przeszczep organu to jedyna szansa na życie. W związku z przypadającym na 26 stycznia Ogólnopolskim Dniem Transplantacji zapytaliśmy szpital w Śremie o przekazywanie organów do przeszczepu przez ten ośrodek. Okazuje się, że przez ostatnie kilka lat przekazano ich już blisko 50.