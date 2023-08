Przegląd tygodnia z 6.08.2023 w Śremie. Najważniejsze wydarzenia od 30.07 do 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Każdego miesiąca na wielkopolskich drogach dochodzi do wielu wypadków. Według policyjnych statystyk w dniach od 1 do 31 lipca w województwie wielkopolskim doszło do 202 wypadków Zginęło 18 osób, a 237 zostało rannych. Ku przestrodze, w galerii przedstawiamy przegląd wybranych wypadków, do których doszło w lipcu 2023 roku roku w Wielkopolsce.

W niedzielę, 6 sierpnia do podpoznańskiego Kórnika zawitają uczestnicy Greatman Triathlon. Tego dnia, w związku z zawodami kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Które ulice będą wyłączone z ruchu?

W czwartek, 3 sierpnia w Księgarni przy Rynku w Śremie zorganizowano spotkanie autorskie z Tomaszem Żakiem. Śremianin opowiedział m.in. o swojej najnowszej książce, której akcja przenosi czytelników na Górny Śląsk, do Jastrzębia-Zdroju.