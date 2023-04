Przegląd tygodnia z 9.04.2023 w Śremie. Najważniejsze wydarzenia od 2.04 do 8.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Śrem, 9.04.2023. 2.04 - 8.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wielka Sobota to czas w którym wierni gromadzą się w kościołach podczas tradycyjnej święconki. Tak było również w samo południe, 8 kwietnia w parafii pw. Najświętszej Marii Panny w Mórce. W kolorowo przyozdobionych koszyczkach nie brakowało tradycyjnych, wielkanocnych przysmaków.

Wielka Sobota to dla katolików między innymi dzień święcenia pokarmów wielkanocnych. W kościele farnym w Śremie święcenie rozpoczęło się o godzinie 12.00 i potrwa do godziny 17.00. Z koszyczanami do świątyni tradycyjnie przybywają całe rodziny. Poświęcenie pokarmów to jednak niejedyna rzecz, o jakiej myślą parafianie ze śremskiej Fary. Wielu z nich zatrzymuje się również przy Grobie Pańskim i zmawia modlitwę.