Mszczyczyn mówi stanowcze "nie" fermie bydła. Mieszkańcy chcą dymisji Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. Co na to Barbara Wierzbińska?

My, mieszkańcy sołectwa Mszczyczyn czujemy się oszukani przez Panią Burmistrz Barbarę Wierzbińską, która obiecała być po naszej stronie i zrobić wszystko, aby nie doprowadzić do budowy nowej fermy bydła oraz rozbudowy już istniejącej. Niestety ostatnie informacje jakie otrzymaliśmy w sprawie planowanych inwestycji na terenie fermy bydła w Mszczyczynie przeczą składanym przez Burmistrz Barbarę Wierzbińską obietnicom.

Mieszkańcy podczas zebrania 14 kwietnia jednoznacznie stwierdzili, aby już więcej nie podejmowała Pani tak szkodliwych decyzji dla naszej miejscowości i gminy Dolsk, powinna się Pani podać do dymisji z zajmowanego stanowiska. Nie chcemy Burmistrza, który działa przeciwko swoim mieszkańcom.Każda instytucja, do której się zwracamy w sprawach budowy i rozbudowy ferm bydlęcych odpowiada nam, że tylko Urząd Miasta i Gminy w Dolsku, a w szczególności Pani Burmistrz powinna podejmować takie decyzje, które nie szkodzą mieszkańcom. Dlaczego tak późno powstaje plan zagospodarowania przestrzennego dla Mszczyczyna? W ostatnich dokumentach, które Pani podpisuje w tej sprawie, tak często Pani dodaje, że aby decyzja nie mogła być wydana powinien istnieć plan zagospodarowania przestrzennego. Dlaczego, mając wiedzę co najmniej od 2020 roku o planach inwestycyjnych na terenie naszego sołectwa, wydaje Pani kolejne warunki zabudowy na wiaty na już istniejącym gospodarstwie i kolejne warunki na wiaty na działce 270/5. Robi Pani z Mszczyczyna strefę inwestycyjną Gminy Dolsk? My mieszkańcy nie chcemy tu fabryki byków na 50-60 tysięcy sztuk, bo już w istniejącym gospodarstwie jest ok 8 tys. sztuk bydła i to jest wystarczająca ilość, która jest bardzo uciążliwa dla nas