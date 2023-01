Kolejne fermy bydła w gminie Dolsk? Mieszkańcy sołectwa Międzychód i Pinka nie chcą kolejnych inwestycji w swoich miejscowości

Czy na terenie Międzychodu i Pinki powstaną kolejne fermy bydła?

Wzywamy panią do negatywnego zaopiniowania obu raportów. Chcemy żyć w naszych miejscowościach, a nie chować się w domach przed smrodem. Byliśmy dumni że mieszkaliśmy w tak pięknej okolicy i chcemy, żeby tak pozostało

Mieszkańcy Międzychodu i Pinki mają swoje argumenty przeciwko inwestycji

Zdaniem mieszkańców powstanie kolejnych ferm będzie miało negatywne następstwa dla środowiska, wpłynie na eksploatację dróg, o uciążliwym zapachu nie wspominając. Dodatkowo poinformowali urzędników o co najmniej czterech ujściach ścieków spływających do jeziora, co zostało udokumentowane na zdjęciach, które zostały zaprezentowane podczas posiedzenia komisji. Warto też wspomnieć, że potencjalnie inwestycja miałaby powstać na gruntach klasy 3a, gdzie budowa jest niedopuszczalna.

Tomasz Barylski

Co na to wszystko władze samorządowe? Przypomnijmy, że dla wydania pozytywnej decyzji potrzebne są opinie wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wody Polskie i Sanepid. Jeżeli nie wykażą one nieprawidłowości wówczas nie można wydać inwestorowi negatywnej decyzji.