Szkoła w Dąbrowie z nowym boiskiem. Powstało dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Śremu i zaangażowaniu głosujących na ten projekt w minionym rok

Boisko przy SP w Dąbrowie pod Śremem

Boisko, które powstało przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie to efekt zgłoszonego projektu do ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego gminy Śrem i zaangażowania głosujących, którzy sprawili, że był to jeden z dwóch projektów, który wygrał w kategorii projektów ogólnogminnych.

Inwestycja, która powstała, jak zapowiadali w projektodawcy, "ma być wizytówką szkoły, sołectwa oraz rejonu obwodu szkoły".