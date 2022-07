Trening łuczniczy w Manieczkach pod Śremem z olimpijką Sylwią Zyzańską. Uczestnicy mogli liczyć na fachowe rady polskiej sportsmenki

Zebranych w Manieczkach przywitał Piotr Milicki, prezes ŚKPP Buler Śrem, Stefan Bartkowiak, wiceprezes ŚKPP Buler Śrem oraz wójt gminy Brodnica Marek Pakowski.

Dzisiejszy trening mamy okazję spędzać w wyjątkowych okolicznościach. W styczniu, podczas finału WOŚP, pojawiła się informacja o możliwości licytacji treningu łuczniczego z olimpijką Sylwią Zyzańską. Jako klub przystąpiliśmy do licytacji, którą co prawda przegraliśmy, ale poziom finansowy był na równi ze zwycięzcą i w porozumieniu z Sylwią wspólny trening doszedł do skutku