Prasówka tygodniowa z 10.03.2024 w Śremie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W sobotę 9 marca w Śremie królowały biegi przełajowe, a to za sprawą Mistrzostw Wielkopolski w tej dyscyplinie zorganizowanych przez Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki. Zawody rozegrano w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie.

Mieszkanki sołectwa Psarskie świętowały Dzień Kobiet. W piątkowy wieczór 8 marca panie spotkały się w miejscowej świetlicy wiejskie, by wspólnie świętować ten wyjątkowy dzień. Organizator, czyli Koło Gospodyń Wiejskich Iskierki zadbało o najdrobniejsze szczegóły tak, żeby ten wieczór dla każdej z uczestniczek był wyjątkowy.

Kierował ciężarówką z uszkodzonym tachografem. Samochód należący do polskiego przedsiębiorcy został skontrolowany przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu, którzy wykryli nieprawidłowości.

Uczniowie i nauczyciele z Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury w Śremie razem ze Starostwem Powiatowym zaprosili mieszkańców do obejrzenia wyjątkowego spektaklu historycznego. "Rotmistrz Pilecki. Żołnierz Niezłomny" to widowisko, które przybliża życiorys jednego z oficerów Wojska Polskiego, który zapisał się na kartach historii.

Mieszkanka gminy Śrem padła ofiarą oszusta. Do kobiety zadzwonił mężczyzna, który podawał się za pracownika banku. Śremianka straciła swoje oszczędności. Policjanci apelują o ostrożność i przypominają, jak nie stać się ofiarą tzw. spoofingu.

Do świąt wielkanocnych jeszcze jest trochę czasu, jednak już teraz śpieszymy z informacjami o przygotowaniach do murzenia w Zbrudzewie. Tak jak w ubiegłych latach Kominiarze i reszta korowodu będą zbierać pieniądze "na mydełko", które potem zostaną przekazane na cel charytatywny.

Sesja fotograficzna nagiej kobiety w Krakowie w ostatnich dniach oburzyła niejedną osobę. W biały dzień przy jednym z krakowskich paczkomatów niczym nieskrępowana kobieta w stroju Ewy pozowała pośród przechodniów, klientów paczkomatu, pasażerów czekających na tramwaj i wielu innych osób wokół. Takie historie to jednak nie tylko Kraków. W Wielkopolsce również nagich ekscesów w miejscach publicznych nie brakuje.

8 marca, czyli Dzień Kobiet, to szczególna okazja, aby swoim żonom, partnerkom, ale i mamom, siostrom i przyjaciółkom okazać jak ważnymi są osobami w twoim życiu. Drobny prezent na Dzień Kobiet, to idealny sposób, żeby uświetnić to kobiece święto. Wybór idealnego prezentu jednak nie jest prosty. Dlatego przygotowaliśmy listę 10 pomysłów na prezent, które z pewnością wywołają uśmiech na twarzy każdej kobiety.

W gminie Dolsk dwóch kandydatów powalczy o fotel burmistrza miasta i gminy. Drugim z nich jest przedsiębiorca Tomasz Frąckowiak. Dlaczego zdecydował się na start w nadchodzących wyborach i jaki jest jego pomysł na gminę Dolsk?