Tygodniowy przegląd prasy 17.03.2024: Śrem, 10.03-16.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

W jakich miastach i powiatach w Wielkopolsce zarabia się najgorzej? Gdzie pracownicy mają najniższe zarobki? Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najniższe? Mieszkańcy jakich wielkopolskich gmin i miasteczek mają największe powody do narzekań? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym rankingu, który stworzyliśmy na podstawie danych GUS.

W powiecie śremskim pojawiło się nowe Koło Gospodyń Wiejskich. Tym razem to mieszkańcy Sosnowca postanowili dzięki stworzeniu KGW integrować ze sobą całą wieś i realizować swoje pomysły. Pierwszym z nich było wspólne tworzenie palm wielkanocnych, które wezmą udział w konkursie ogłoszonym przez Muzeum Śremskim.

Sołtysi z całej Wielkopolski oraz diecezji kaliskiej po raz ósmy pielgrzymowali do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Mszy świętej, w której uczestniczyło około 700 osób, przewodniczył biskup pomocniczy kaliski Łukasz Buzun.

Wieczór z muzyką zespołu Metallica w Muzeum Śremskim. W piątek 15 marca w sali widowiskowej wystąpiła grupa Scream Inc. Jest to zespół, który uchodzi za jeden z najlepszych tribute bandów legendarnej Metalliki. Śrem był jednym z przystanków podczas trwającej trasy koncertowej po Polsce.

W 2024 roku niektóre rzeczy z czasów PRL mogą być warte fortunę. Wzbogacić można się na przykład na unikatowych zabawkach, banknotach, książkach, meblach, świątecznych ozdobach czy znaczkach pocztowych. Za krocie wystawiane są peerelowskie kryształy, porcelana i biżuteria. Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Ile są warte? Zobacz przedmioty z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów, na których można zarobić. Te perełki to prawdziwe skarby.

Europejska piłka zagościła w Śremie. W środę 13 marca na miejscowym Stadionie Miejskim rozegrano mecz eliminacji Mistrzostw Europy Kobiet do lat 17. Reprezentantki Szkocji pokonały reprezentację Danii. O zwycięstwie zadecydował jeden gol. Na trybunach zasiadło prawie 500 kibiców. Część osób krytycznie odniosła się do godziny rozpoczęcia meczu i jego promocji. Do zarzutów ustosunkował się prezes Śremskiego Sportu.

Gwara poznańska, to coś, co współczesnej młodzieży niejednokrotnie sprawia problemy. Uczniowie z gminy Książ Wielkopolski nie są jednak w tym gronie, zwłaszcza ci biorący udział w szóstym już konkursie gminnym "Petronelka", który organizowany jest w Szkole Podstawowej w Książu Wielkopolskim.

Ogromny pożar w miejscowości Góra koło Śremu. Ogień pojawił się w hali magazynowo-garażowej, w której znajdował się sprzęt rolniczy. Do akcji ruszyły zastępy straży pożarnej z powiatu śremskiego i powiatu poznańskiego.

We wtorek, 12 marca członkowie śremskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych mieli okazję zwiedzić kolejne miejsce na mapie Śremu. „Białe laski atakują starostwo” wycieczka, której celem było sprawdzenie, czy Starostwo Powiatowe w Śremie jest przyjaznym miejscem dla osób niedowidzących i niewidomych.

W poniedziałkowe popołudnie 11 marca śremska Lewica zaprezentowała się w gotowości do wyborów samorządowych. Podczas spotkania przedstawiono kandydatów do rady powiatu oraz zadeklarowano co poparcie dla jednego z kandydatów na Burmistrza Śremu i jego ekipy.

W niedzielę 17 marca po raz trzeci najmłodsi zmagający się z niepełnosprawnościami będą mogli wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu. Olimpiada bez granic to inicjatywa Stowarzyszenia Pomocna Dłoń przygotowana we współpracy ze Śremskim Sportem i biegaczami z Runner's Power. Będzie to trzecia edycja tej imprezy.

2,5 promila alkoholu w organizmie miał kierowca tira, który wpadł w Lesznie w ręce policji. Jego niebezpieczną jazdę zauważył mieszkaniec powiatu leszczyńskiego, który jechał za ciężarówką i jednocześnie zawiadamiał policjantów o zachowaniach kierowcy. Okazuje się, że 45-latek z powiatu śremskiego w takim stanie chciał pokonać jeszcze wiele kilometrów, bo planował trasę do Niemiec.