Tygodniowy przegląd prasy 3.09.2023: Śrem, 27.08-2.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Dziś Zjednoczona Prawica przedstawiła pełną liste kandydatów do Sejmu i Senatu. Pierwsza prezentacja kandydatów odbyła się się dziś na palcu Wolności w Koninie.

Tragiczny poranek na śremskich drogach. W niedzielę, 3 września na drodze wojewódzkiej nr 310 ze Śremu do Czempinia w miejscowości Grabianowo samochód osobowy uderzył w drzewo. Pojazd stanął w płomieniach. Nie żyje jedna osoba.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Śremie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

31 sierpnia dla członków NSZZ Solidarność to ważna data. Tego właśnie dnia 43 lata temu podpisane zostały bowiem "porozumienia sierpniowe". Śremscy członkowie Solidarności uczcili tę rocznicę przy kamieniu z tablicą poświęconą 25-leciu powstania NSZZ Solidarność znajdującej się przy al. Solidarności i ul. Kilińskiego.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Śremie razem z policjantami z Grupy Realizacyjnej zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Został on skazany za groźby karalne, jednak ukrywał się i nie zgłaszał do odbycia kary pozbawienia wolności.

Seniorzy z gminy Śrem, to ludzie niezwykle zajęci. Jak nie biorą udziału w koncertach, to na pewno właśnie wybierają się na jakieś zajęcia w Klubie Seniora, czy innym im dedykowanym miejscu. Tym razem odwiedziliśmy seniorów z gminy Śrem podczas świętowania sierpniowych urodzin.

Koniec wakacji to powrót do szkoły, ale i wspomnienie jednej z najtragiczniejszych dat w historii świata. Dokładnie 84 lata temu, 1 września wybuchła druga wojna światowa. Śremianie ten dzień upamiętnią na pl. 20 Października, czyli na śremskim rynku.

Sprawca przywłaszczenia pieniędzy w rękach śremskich policjantów. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zatrzymali mężczyznę, który przywłaszczył sobie pieniądze z saszetki pozostawionej na terenie samoobsługowej myjni samochodowej. Gotówka wróciła do właściciela, a złodziej będzie się tłumaczył przed sądem.

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie prężnie działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Najmłodsi doskonalą na co dzień swoje umiejętności, które później prezentują podczas specjalnych pokazów. Na początku września wszystkie chętne osoby będą mogły wstąpić w szeregi MDP.

We wrześniu pątnicy z naszego regionu ponownie będą pielgrzymować do Gogolewa (gm. Książ Wielkopolski). Uczestnicy „Nadwarciańskiej Pielgrzymki Śladami Krzyża Świętego Śrem-Gogolewo” pokonają malowniczą trasę wzdłuż rzeki Warty, a zwieńczeniem wędrówki będzie modlitwa podczas Odpustu Podwyższenia Krzyża Świętego.

W gminie Książ Wielkopolski pielęgnują lokalną historię na różne sposoby. Jednym z nich są murale, a teraz do trzech takich wielkoformatowych prac dołączy kolejny. Na początku września zostanie odsłonięty czwarty mural. Jakim postaciom jest poświęcona najnowsza praca?

Pechowo rozpoczęła się środa 30 sierpnia. Przy centrum handlowym przy ul. Kilińskiego w Śremie doszło do potrącenia rowerzystki. Kobieta trafiła do szpitala. Okolicznościami zdarzenia zajmuje się policja.

We wtorek 29 sierpnia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisano umowy na projekty techniczne dla trzech linii kolejowych w Wielkopolsce: Konin - Turek, Szamotuły - Międzychód i Śrem - Czempiń. W ramach programu Kolej Plus w Wielkopolsce do 2029 roku mają zostać wyremontowane cztery linie kolejowe, a piąta wybudowana na nowo.