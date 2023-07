Prasówka 30.07.2023 z całego tygodnia w Śremie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Muza w Muzeum, to cykl koncertów, który już na stałe wpisał się w letni kalendarz wydarzeń w Śremie i okolicach. W tym roku na muzealnej scenie, czy to w amfiteatrze, czy w sali widowiskowej, wystąpiło sześć zespołów, które przez trzy kolejne piątkowe wieczory zabierały słuchaczy w muzyczną podróż. Ostatni tegoroczny koncert odbył się w piątek 28 lipca.

Na drodze wojewódzkiej numer 432 doszło do tragicznego wypadku po południu 28 lipca. W miejscowości Śnieciska w powiecie średzkim auto uderzyło w drzewo. W wyniku zdarzenia jedna osoba zmarła, a druga została przewieziona do szpitala.

Sala sportowo-widowiskowa w Książu Wielkopolskim to coś, o czym mieszkańcy tej gminy mówili od dawna. Teraz plany się ziściły i po mniej więcej trzech latach wreszcie jest. Oficjalne otwarcie tej największej gminnej inwestycji od lat nastąpiło w czwartek 27 lipca. Gościem specjalnym tego wydarzenia był koszykarz, Marcin Gortat.

Jednym ze sposobów na świętowanie otwarcia sali sportowo-widowiskowej w Książu Wielkopolskim był spotkanie z koszykarzem Marcinem Gortatem, który przyznał, że ksiąską gminę odwiedza już od jakiegoś czasu, a to za sprawą jego militarnej pasji, którą rozwija we Włościejewkach w European Security Academy. Fani sportowca mogli nie tylko przyglądać się temu jak gra, ale również wrócić do domu z aktografem koszykarza oraz jego zdjęciem. Mamy kilka fotek - zobaczcie, może na nich jesteście!

O tym, że mieszkańcy ul. Popiełuszki w Śremie czekają na remont swojej ulicy, pisaliśmy wielokrotnie. W końcu się doczekali. Pierwszy etap remontu już za nimi, a od poniedziałku 24 lipca rozpoczął się drugi. Prace mają potrwać do końca sierpnia.