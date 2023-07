Prasówka tygodniowa z 23.07.2023 w Śremie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Jak mówią niektórzy "piątek weekendu początek", dlatego też już dziś podrzucamy wam weekendowy rozkład jazdy. Zobaczcie, co będzie się dziać od 21 do 23 lipca w powiecie śremskim i okolicach. Warto skorzystać, zwłaszcza, że upał nieco odpuścił.

Zbliża się 24 lipca, a więc i dzień, kiedy policjantki i policjanci obchodzą swoje święto. W Śremie w tym roku Święto Policji odbywa się w środę 19 lipca oraz w czwartek 20 lipca. Można powiedzieć, że pierwszy z tych dwóch dni to wstęp do głównego celebrowania policyjnego święta, podczas którego dobyła się w kościele farnym msza święta w intencji policjantek i policjantów śremskiej komendy. Za funkcjonariuszy i z funkcjonariuszami modlił się ksiądz prałat Marian Brucki, dziekan dekanatu śremskiego, proboszcz śremskiej fary oraz policyjny kapelan śremskiej komendy.

Tereny rekreacyjne nad Jeziorem Jarosławskim w gminie Książ Wielkopolski, to z pewnością miejscówka, która latem bije rekordy popularności. W tym roku tak jak i w latach ubiegłych na kąpielisku nad bezpieczeństwem wypoczywających nad wodą i w wodzie czuwają ratownicy, a na polu namiotowym nie brakuje chętnych do spędzenia w tym miejscu kilku dni. Jak zdradzają zarządzający tym miejscem, w miniony weekend padł tam rekord. Liczba zameldowanych na polu turystów poszybowała w mocno w górę!

Możesz wystawić ocenę śremskiemu szpitalowi i wskazać co ci się tam nie podoba, a co twoim zdaniem jest ok. Krótka anonimowa ankieta, do wypełnienia, której zachęca śremska lecznica, to sposób, aby poznać zdanie pacjentów na temat jakości usług świadczonych w szpitalu.

Wakacje poza miastem wcale nie muszą być nudne. Udowadniają to między innymi dzieci z Wyrzeki, które uczestniczą w bibliotecznych spotkaniach od początku wakacji. Dzięki pani Marii Biernat i jej pomysłowi na zaangażowanie mieszkańców wsi, dzieci na warsztatach poznają różne ciekawostki i uczą się nowych rzeczy.