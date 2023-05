Prasówka z kwietnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Obiekt Śremskiego Sportu przy ulicy Staszica to miejsce nie tylko dla sportowców. Na tyłach budynku powstał teren rekreacyjny wraz z torem przeszkód i zadaszoną, zamykaną wiatą, która jest wyposażona w miejsca siedzące. Wydarzeniem, które zainauguruje promocję tego miejsca będą zaplanowane na piątek, 28 kwietnia koncerty. To nie jedyne plany na wykorzystanie tego miejsca.

Koło Gospodyń Wiejskich Chrząstowo we współpracy z sołtysem i radą sołecką oraz druhami z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej zaprosili mieszkańców miejscowości do wyjątkowego świętowania Dnia Ziemi. W minioną sobotę 22 kwietnia zorganizowano Pieszy Eko Rajd podczas którego posprzątano najbliższą okolicę.

Historia Wielkopolski jest bardzo bogata i długa, a śladami tej historii są zabytki rozsiane po całym województwie. Jedne są oczywiste, inne zupełnie nietuzinkowe. Które zabytki w Wielkopolsce warto zobaczyć? W Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków podrzucamy wam kilka propozycji. Koniecznie sprawdźcie, być może nasze propozycje zachęcą was do wyprawy i lepszego poznania naszego regionu!

W tym roku Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie świętuje 165-lecie istnienia. Ten wyjątkowy jubileusz był doskonałą okazją do wprowadzenia kolejnej osoby do Galerii Wybitnych Absolwentów śremskiego ogólniaka. W poniedziałkowe przedpołudnie, 24 kwietnia do grona zasłużonych postaci dla naszego ogólniaka dołączył dr. med. Friedrich Schaefer.

Na drodze krajowej nr 11, między Środą Wielkopolską a Jarocinem doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. 4 osoby, w tym 4-latek trafiły do szpitala. Jednej osoby nie udało się uratować. Droga jest zablokowana, ale wyznaczono objazdy dla kierowców.

To słoneczne popołudnie było bardzo ważnym dniem dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie i mieszkańców. W sobotę 22 kwietnia lokalna społeczność tej miejscowości w gminie Brodnica świętowała wspólnie Dzień Strażaka. Była to również okazja do oficjalnego przekazania kluczyków do wozu strażackiego, który trafił do tej jednostki w lutym tego roku.

Wielkie sprzątanie (w) Brodnicy zakończone pełnym sukcesem. W sobotnie przedpołudnie, 22 kwietnia mieszkańcy miejscowości i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z miejscowej OSP wspólnymi siłami zadbali o swoją Małą Ojczyznę i posprzątali na terenie miejscowości.