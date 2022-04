To była petarda! Super Trio dało czadu w Muzeum Śremskim (Zdjęcia)

Super Trio dało czadu w Muzeum Śremskim

Niech żałują ci, którzy nie zdecydowali się kupić bilet na Super Trio w Śremie. Czwórka gitarzystów znanych z takich zespołów jak m.in. Budka Suflera czy Dżem dała czadu na scenie Muzeum Śremskiego. Co mogła usłyszeć publiczność? Artyści zaprezentowali własny repertuar z mocnym, gitarowym brzmieniem. Takie utwory jak m.in. "Nie wierzcie im" czy "Zaczadzona" spotkały się z owacją ze strony publiczności. Sama możliwość usłyszenia czterech wybitnych gitarzystów na jednej scenie to nie lada przeżycie. Tym bardziej dla tych, którzy uwielbiają twórczość Budki Suflera czy Turbo. Warto dodać, że jutro po raz drugi w ciągu tygodnia gitarzyści zawitają do Kawiarni Saskia w Kościanie. Pierwszy koncert cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że konieczne było zorganizowanie dodatkowego. Zwieńczeniem trasy muzyków będzie nagrywanie płyty live w poznańskim klubie Blue Note 11 kwietnia.