Tygodniowy przegląd prasy 18.06.2023: Śrem, 11.06-17.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Przegląd tygodnia: Śrem, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Druhny i druhowie z gminy Brodnica rywalizowali w zawodach sportowo-pożarniczych. Na boisku w Manieczkach wystartowało 21 zespołów [zdjęcia] Sobotnie popołudnie, 17 czerwca na boisku w Manieczkach upłynęło nie pod znakiem piłkarskiej rywalizacji, a pod znakiem zmagań strażaków-ochotników. W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych wystartowali druhny i druhowie oraz członkowie Młodzieżowyh Drużyn Pożarniczych z jednostek na terenie gminy Brodnica 📢 Jacek Borowski i Diego na mecie niezwykłej wyprawy po Wielkopolsce. Podróżnicy zakończyli swoją eskapadę w schronisku w Gaju [film, zdjęcia] W sobotę, 17 czerwca zakończyła się niezwykła wyprawa Jacka Borowskiego i psa Diego. Śremianin wraz ze swoim czworonożnym przyjacielem pokonali rowerem elektrycznym ponad 300 kilometrów po Wielkopolsce pokazując nie tylko piękno regionu, ale i promując Schronisko dla Zwierząt w Gaju. To właśnie to miejsce było metą ich kilkudniowej wyprawy.

📢 Uwolnili Skowronka doskonale się bawiąc i dowiadując nowych rzeczy. Integracja osób z niepełnosprawnościami ze Śremu i okolic Tegoroczna edycja imprezy integracyjnej dla osób z niepełnosprawnościami "Uwolnić Skowronka" odbyła się w sobotę 17 czerwca. W tym roku rozpoczęła się ona w parku miejskim przy ul. Poznańskiej. Metą było natomiast boisko Zespołu Szkół Politechnicznych. Dzięki temu wydarzeniu osoby niepełnosprawne nie tylko ciekawie spędziły czas, ale również doskonale się bawiły.

Tygodniowa prasówka 18.06.2023: 11.06-17.06.2023 Śrem: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Śremie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pyrkon 2023 w Poznaniu. Cosplayerzy nie zawiedli! Mamy zdjęcia najbardziej kreatywnych przebierańców. Zobacz! To właśnie oni, cosplayerzy ubarwiają rokrocznie poznański festiwal fantastyki. Nie zawiedli i tym razem. Jak na festiwal fantastyki przystało, w kwestiach ubioru nie zabrakło im fantazji. Prezentujemy najciekawsze kreacje, które udało nam się uchwycić redakcyjnym obiektywem podczas festiwalu fantastyki Pyrkon 2023.

📢 Poparzyła się barszczem Sosnowskiego. Rana goi się trudno i długo. Uważajcie! Teraz niebezpieczny barszcz kwitnie | ZDJĘCIA,WIDEO Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby. 📢 Gratka dla mieszkańców Śremu i nie tylko. W Muzeum Śremskim trwa niecodzienna wystawa dotycząca przeszłości naszego miasta O tym jak wiele lat ma Śrem, jak długowiecznym jest miastem, świadczą między innymi dokumenty sprzed setek lat oraz rozmaite pieczęcie, którymi zostały one opatrzone. Teraz mieszkańcy Śremu i nie tylko mają rzadką okazję, że tym świadectwom długowieczności naszego miasta przyjrzeć się na własne oczy. Wystarczy odwiedzić Muzeum Śremskie!

📢 Autobusy hybrydowe wyjadą na drogi powiatu śremskiego. Jesienią pasażerowie będą mogli podróżować nowymi pojazdami Nowe autobusy o napędzie hybrydowym będą wozić pasażerów z Brodnicy, Dolska, Książa Wielkopolskiego i Śremu. Związek Powiatowo-Gminny “Wielkopolski Transport Regionalny”, który zrzesza 32 samorządy zakupił 23 pojazdy marki Iveco, które zostaną przekazane w użytkowanie swojemu przewoźnikowi, czyli PKS Poznań SA. Wartość tej inwestycji to ponad 35 milionów złotych. 📢 Niezwykłe świadectwa na koniec roku szkolnego w jednej ze śremskich szkół. Docenieni zostaną nie tylko ci z dobrymi wyniki w nauce Każdy człowiek ma inne predyspozycje. Jedni świetnie się uczą, inni są bardzo koleżeńscy i empatyczni, a jeszcze inni są niezwykle kreatywni. Teraz wszyscy zostaną wyróżnieni, niezależnie od tego, co jest ich mocną stroną. Mowa o uczniach jednej ze śremskich szkół podstawowych, którzy na zakończenie roku odbiorą niezwykłe świadectwa z kolorowymi paskami!

📢 Śremscy kryminalni najlepsi w Wielkopolsce. Zwyciężyli w swoich kategoriach podczas konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2023” Policjanci ze Śremu najlepsi podczas wojewódzkich eliminacji konkursu “Policjant Służby Kryminalnej Roku 2023”. We wtorek, 13 czerwca podkom. Magdalena Ciesielska i nadkom. Michał Migodziński zostali uhonorowani przez śremskiego Komendanta Powiatowego Policji, insp. Sławomira Jądrzaka. 📢 Memy o rodzicielstwie. Śmieszne obrazki o życiu rodziców i dzieciach Czy wiesz, że wczoraj, kiedy nie miałaś siły wstać z łóżka i umyć zębów, jakaś mama po nieprzespanej nocce, miała wkładane palce do oczu i szeptane do ucha słodkie: Mamo, śpisz? Być może właśnie pomyślałaś, tak to ja. Przychodzimy ze wsparciem w postaci memów, śmiesznych obrazków, które opisują życie wielu rodziców lepiej niż tysiące słów. Kliknij w zdjęcie i daj porwać się fali śmiechu, przeglądając kolejne memy.

📢 W Śremie dyskutowano na temat pomocy osobom zadłużonym. W mieście ma powstać Biuro Pomocy Dłużnikom Samo nakręcająca się spirala zadłużenia sprawia, że osoby, które znajdą się w jej szponach, nie potrafią uwolnić się od długów i zacząć od nowa. Aby pokonać niemoc związaną z długami często potrzeba pomocnej dłoni, która pokieruje jak zacząć spłacać swoje zobowiązania i pozbyć się kłopotu. Właśnie o długach i powstaniu Biura Pomocy Dłużnikom rozmawiano podczas konferencji Towarzystwa Pomocy Potrzebującym św. Brata Alberta "Nadzieja" w Śremie.

