Prasówka 21.05.2023 z całego tygodnia w Śremie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Kiedy pod adresem jednego z nauczycieli śremskich podstawówek padły oskarżenia o nagabywanie, nękanie, a być może nawet o molestowanie uczennicy w mieście zawrzało. Sprawa bulwersowała mieszkańców Śremu, a wyjaśnieniem wszystkich okoliczności zajęli się policjanci i prokuratura. Teraz powoli zbliża się do końca. Jak się okazuje, sam nauczyciel przyznał się do winy.

Akcja "Rowerem Bezpiecznie", to inicjatywa, która już od wielu lat przypomina dzieciom przed rozpoczęciem się na dobre sezonu rowerowego, jak powinno się z roweru korzystać i na co zwracać uwagę by rowerowe wycieczki były bezpieczne. W tym roku w akcji wzięło udział prawie 300 dzieci ze Śremu i Zbrudzewa.

Na terenie Śrem rozpoczęto nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Jest on adresowany do mieszkańców gminy, którzy chcą zmienić źródło ogrzewania w swoich mieszkaniach, które znajdują się w budynkach wielorodzinnych.

W czwartek, 18 maja Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie koło Śremu gościła uczestników powiatowego konkursu wiedzy o Papieżu Polaku „Z Wadowic do Rzymu”. Była to jego pierwsza edycja, a w którym uczestniczyły trzyosobowe zespoły uczniów ze szkół podstawowych z powiatu śremskiego.

Budżet Obywatelski to forma zachęcenia mieszkańców do współdecydowania o tym co i jak nas otacza. W ramach BO można proponować wiele rzeczy m.in. inwestycje, wydarzenia, czy wsparcie dla różnych grup na przykład strażaków, czy Kół Gospodyń Wiejskich. To jak zostaną wykorzystane pieniądze z puli BO zależy tylko od pomysłodawców i głosujących.

Od poniedziałku 15 maja w Śremie trwa Ogólnopolski Przegląd Piosenki Śremsong. To wydarzenie od wielu lat ściąga do naszego miasta setki osób, które chcą wystąpić i zaprezentować się przed jury. Inicjatorem całego przedsięwzięcia, które swoje początki ma w latach 90. ubiegłego wieku, jest Janusz T. Skotarczak. Zarówno przesłuchania jak i koncert laureatów odbywają się sali koncertowej Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury, które razem z Liceum Ogólnokształcącym w Śremie jest organizatorem Śremsongu.