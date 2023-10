Prasówka tygodniowa z 1.10.2023 w Śremie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Śremu, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.09 a 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe miejsce na mapie Brodnicy. Pracownia Orange to kreatywna przestrzeń mająca na celu nie tylko integrację lokalnej społeczności [zdjęcia]”?

Przegląd tygodnia: Śrem, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe miejsce na mapie Brodnicy. Pracownia Orange to kreatywna przestrzeń mająca na celu nie tylko integrację lokalnej społeczności [zdjęcia] Mieszkańcy sołectwa Brodnica mogą korzystać z nowego miejsca na mapie swojej miejscowości. W czwartek, 28 września oficjalnie otwarto w tej miejscowości Pracownie Orange, która mieści się w budynku świetlicy wiejskiej. Jest to miejsce, w którym zarówno młodsi jak i nieco starsi mogą korzystać z laptopów, konsoli, gogli VR i nie tylko. Celem pracowni jest wzmacnianie kompetencji (m.in. cyfrowych, społecznych) mieszkańców sołectwa. To także miejsce spotkań, edukacji, warsztatów i integracji tej lokalnej społeczności. Jesteście ciekawi jak wygląda to miejsce? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii! 📢 Dachowanie samochodu osobowego na trasie Jaszkowo - Góra. Trzy osoby zostały poszkodowane [zdjęcia] W sobotni wieczór, 30 września na trasie między Jaszkowem, a Górą doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Na prostym odcinku drogi dachował samochód osobowy. Kierowca i podróżujący z nim pasażerowie potrzebowali pomocy medycznej.

📢 Cudze chwalą, swoje znają. Seniorzy z Wielkopolski poznali historię 770-lecia Śremu i zwiedzili nasze miasto W sobotę, 30 września seniorzy z Wielkopolski spotkali się w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego. Do naszego miasta przyjechali na zaproszenie Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta „Nadzieja”, które w ostatnich miesiącach realizowało projekt mający na celu poznawanie historii i zabytków naszego regionu.

Tygodniowa prasówka 1.10.2023: 24.09-30.09.2023 Śrem: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Śremie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zbrudzewska Pyra. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka wraz z rodzicami i mieszkańcami bawili się podczas festynu [zdjęcia] W piątkowe popołudnie, 29 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zbrudzewie wraz z rodzicami i mieszkańcami miejscowości bawili się podczas Zbrudzewskiej Pyry. Tradycyjny festyn był doskonałą okazją do wspólnej zabawy i korzystania z licznych atrakcji.

📢 Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka spotkała się z młodzieżą. Sportowca takiego formatu w Pleszewie jeszcze nie było! Rozmowa pełna inspiracji Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, lekkoatletka, medalistka Mistrzostw Świata i Europy, dwukrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich spotkała się w piątek, 29 września 2023 z młodymi ludźmi z Pleszewa. Sportsmenka opowiedziała o blaskach i cieniach swojego sportowego, ale nie tylko życia. Po kontuzji, czterech operacjach i dwóch latach przerwy znów wybiegła na bieżnię. Jest silniejsza i z uporem powtarza, że jej czas to Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, które odbędą się już w przyszłym roku 📢 Oszust zatrzymany po pościgu przez śremskich policjantów. Wypożyczał sprzęt budowlany w Wielkopolsce i sprzedawał jako własny Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Śremie zatrzymali oszusta, który przywłaszczył sobie wypożyczony sprzęt budowalny, a następnie sprzedał jako własny. Jak ustalili mundurowi, mężczyzna działał na terenie kilku wielkopolskich powiatów.

📢 Weekend 30 września - 1 października 2023 w Śremie i okolicy. Wydarzenia i imprezy. Zobacz weekendowe propozycje [zdjęcia] Nie masz planów na sobotę i niedzielę? Nic straconego! Sprawdź nasze zestawienie weekendowych wydarzeń i zaplanuj swój wolny czas wraz z najbliższymi. Nadchodzący weekend to nie tylko sportowe emocje związane ze Sztafetą 20 Października. To także wielkie święto z korbolami w roli głównej i nie tylko. 📢 Nowi funkcjonariusze w szeregach wielkopolskiej policji. Ślubowanie złożyło 40 policjantek i policjantów Szeregi wielkopolskiej policji zasili 40 nowych policjantek i policjantów. Rekruci zanim trafią do służby, odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, dzięki któremu zdobędą potrzebną wiedzę i umiejętności. 📢 Śrem ma świetne miejsca do podglądania ptaków. Seniorzy spotkali się z ornitologiem w ramach Ekspertów Dobrego Życia Jak się okazuje, każdy może zostać obserwatorem ptaków i cieszyć się ich poznawaniem. O tym jak zacząć podglądać ptaki, gdzie to robić oraz wiele innych ptasich ciekawostek podczas spotkania z seniorami i uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej opowiedział ornitolog, Michał Oźmiński.

📢 Oficjalne otwarcie stacji kontroli pojazdów w Książu Wielkopolskim. Kierowcy korzystają z jej usług od począku września [film, zdjęcia] Kierowcy z ksiąskiej gminy mogą korzystać z nowej stacji diagnostycznej. We wtorek, 26 września w Książu Wielkopolskim oficjalnie otwarto nową, okręgową stację kontroli pojazdów, którą prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Śremie. 📢 Uczeń śremskiego Ogólniaka w The Voice of Poland! Jakub Kośmider oczarował jurorów swoim występem [video] Jakub Kośmider, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie podczas przesłuchań w ciemno oczarował nie tylko jurorów czternastej edycji The Voice of Poland. Młody wokalista podzielił się z nami m.in. swoimi wrażeniami z udziału w tym etapie programu oraz opowiedział nam o swojej pasji do śpiewania.

📢 Policyjna akcja w Śremie dla pierwszoklasistów. Sierżant Pyrek i jego koledzy uczyli dzieci jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły Już od kilkunastu lat policjanci ze Śremu raz z partnerami we wrześniu zapraszają dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych do udziału w akcji pod hasłem "Bezpieczna droga do szkoły". We wtorek 26 września akcja miała swoją śremską odsłonę. Gościem specjalnym wydarzenia było oczywiście Sierżant Pyrek, który jest ulubieńcem dzieci.

📢 Poznali dary włościejewickich lasów. Tak było podczas niedzielnego grzybobraniach we Włościejewicach [zdjęcia] To pierwsze takie grzybobranie w gminie Książ Wielkopolski. W niedzielę, 24 września we Włościejewicach spotkali się miłośnicy zbierania grzybów, którzy wzięli udział w imprezie pod hasłem „Poznaj dary włościejewickich lasów”.

📢 Koncertowy weekend w Śremskim Sporcie. Na „Placu pod brzozami” wystąpiły zespoły The Karlins i The Shvagiers [zdjęcia] To był muzyczny wieczór ze Śremskim Sportem. W sobotę, 23 września na „Placu pod brzozami” zorganizowano koncert, podczas którego wystąpiły dwa zespoły. Na scenie zaprezentowały się zespoły The Karlins (support) i The Shvagiers. To kolejne takie wydarzenie, na które zaproszono mieszkańców Śremu i okolic. Jak powiedział nam Ryszard Mitmański, Śremski Sport od kilku lat organizuje dwa koncerty. Jeden z nich odbywa się wiosną, a drugi jesienią. Jak dodał nasz rozmówca, w przyszłym roku planowane są kolejne, takie wydarzenia.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"