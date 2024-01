Prasówka 14.01.2024 z całego tygodnia w Śremie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

„Przybieżeli do Betlejem", „Gdy się Chrystus rodzi", „Cicha noc" i inne kolędy rozbrzmiały w świetlicy wiejskiej w Psarskiem. W piątkowy wieczór 12 stycznia Koło Gospodyń Wiejskich Iskierki zaprosiło mieszkańców sołectwa do wspólnego kolędowania.

Więcej zieleni na zmodernizowanym Placu 20 Października w Śremie, nowe oblicze Ogrodu Róż, nowe zielone przystanki na prawobrzeżnej części naszego miasta i nasadzenia drzew, krzewów i roślin m.in. przy ulicy Żurawiej. To założenia projektu “Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu – budowa błękitno-zielonej infrastruktury”. Magistrat wspólnie z Metropolią Poznań składa wniosek o dofinansowanie tych inwestycji.

Tyle, co wyremontowano ul. Zamenhofa w Śremie, a już szykują się na niej zmiany. Tym razem jednak nie są one podyktowane jakimiś uszkodzeniami, ale uwzględnieniem uwag kierowców autobusów i taksówkarzy, którzy nie mogli wjeżdżać na teren dworca, jadąc od strony osiedla Jeziorany. Projektanci już pracują nad wprowadzeniem poprawek.

W środę 10 stycznia służby zostały powiadomione o zadymieniu wydobywającym się z garażu w miejscowości Żabno. Okazało się, że doszło do pożaru kompresora. Do akcji ruszyli strażacy.

Wysepka ze znakiem drogowym przy ulicy Gostyńskiej na wysokości stacji paliw to miejsce, którego widoczność po zmroku pozostawia wiele do życzenia. Często dochodzi tutaj do niebezpiecznych sytuacji, kiedy kierowcy taranują znajdujący się na niej znak drogowy. Czy w tym miejscu uda się poprawić bezpieczeństwo kierowców? Do śremskiego magistratu wpłynęła interpelacja w tej sprawie.

Dzisiaj około godziny 8 w Budzyniu, w powiecie chodzieskim doszło do wypadku. Najprawdopodobniej samochód ciężarowy nie zdążył przejechać przez tory i na przejeździe kolejowym w pojazd wjechał pociąg osobowy. Jedna osoba zginęła.